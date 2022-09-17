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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские задержали наркодилера на каршеринге

В Петербурге полицейские задержали наркодилера на каршеринге

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ВКонтакте
В Адмиралтейском районе Петербурга полицейские задержали наркодилера на каршеринге

Поздним вечером возле дома 8 по ул. Труда наряд ГИБДД по Адмиралтейскому району Петербурга обратил внимание на каршеринговый «Ниссан Кашкай». Автомобиль был остановлен, за рулем находился 27-летний житель города Киров, на пассажирском – его 26-летняя спутница.
Водитель явно находился в состоянии опьянения. Тест на месте уточнил – не в алкогольном. После этого сотрудники ДПС решили досмотреть водителя и обнаружили в кармане куртки пакет с неизвестным веществом около 200 гр. Экспертиза установила: в пакете наркотическое средство «мефедрон».
Мужчина заявил, что пакет нашел случайно, однако анализ сообщений в его телефоне показал, что задержанный имеет прямое отношение к незаконному обороту наркотиков и сам их употребляет.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ (попытка незаконного сбыта наркотических средств).
Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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