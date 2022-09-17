В Петербурге полицейские задержали наркодилера на каршеринге

Поздним вечером возле дома 8 по ул. Труда наряд ГИБДД по Адмиралтейскому району Петербурга обратил внимание на каршеринговый «Ниссан Кашкай». Автомобиль был остановлен, за рулем находился 27-летний житель города Киров, на пассажирском – его 26-летняя спутница.

Водитель явно находился в состоянии опьянения. Тест на месте уточнил – не в алкогольном. После этого сотрудники ДПС решили досмотреть водителя и обнаружили в кармане куртки пакет с неизвестным веществом около 200 гр. Экспертиза установила: в пакете наркотическое средство «мефедрон».

Мужчина заявил, что пакет нашел случайно, однако анализ сообщений в его телефоне показал, что задержанный имеет прямое отношение к незаконному обороту наркотиков и сам их употребляет.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ (попытка незаконного сбыта наркотических средств).

Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.