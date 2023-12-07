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Питерец.ру » Происшествия » В Пушкине задержали подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии мефедрона

В Пушкине задержали подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии мефедрона

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии мефедрона

Поздним вечаром, 5 декабря 2023 года около 23 часов 20 минут возле дома 2 по Старогатчинскому шоссе в городе Пушкин сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Ниссан Мурано» под управлением 28-летнего ранее неоднократно судимого петербуржца.
В нише правой передней двери автомашины полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет с 3 свертками с неизвестными веществами, а под передним пассажирским сиденьем - еще 2 пакета с аналогичным содержимым.
Изъятое направили на экспертизу, согласно которой в двух обнаруженных под сиденьем полиэтиленовых пакетах содержится наркотическое средство «мефедрон» общей массой 995,6 грамм.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Пушкинский район наркотики
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