В Пушкине задержали подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии мефедрона

Поздним вечаром, 5 декабря 2023 года около 23 часов 20 минут возле дома 2 по Старогатчинскому шоссе в городе Пушкин сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Ниссан Мурано» под управлением 28-летнего ранее неоднократно судимого петербуржца.

В нише правой передней двери автомашины полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет с 3 свертками с неизвестными веществами, а под передним пассажирским сиденьем - еще 2 пакета с аналогичным содержимым.

Изъятое направили на экспертизу, согласно которой в двух обнаруженных под сиденьем полиэтиленовых пакетах содержится наркотическое средство «мефедрон» общей массой 995,6 грамм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.