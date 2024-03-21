В Петербурге задержали наркосбытчика

В минувший вторник, 19 марта 2024 года около 15 часов 25 минут сотрудники полиции возле дома 47 корпус 1 по Новочеркасскому проспекту в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали 40-летнего участника преступной группы, осуществлявшей перевозку и сбыт наркотических веществ.

В ходе обыска по месту жительства задержанного изъято 600 граммов гашиша, 20 граммов кокаина и 280 граммов марихуаны.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 30 часть 3, статье 228.1 часть 4 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков).» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.