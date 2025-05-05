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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Большевиков в ДТП погибли три человека

На проспекте Большевиков в ДТП погибли три человека

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту гибели в ДТП трех человек на проспекте Большевиков

По предварительной информации стало известно, что сегодня ночью, 5 мая около 02 часов 10 минут возле дома номер 63 по проспекту Большевиков произошла авария. Мужчина 54 лет, находившийся за рулём "Хундай Солярис", не смог удержать машину под контролем и врезался в грузовик "МАН", который был припаркован с соблюдением правил дорожного движения у обочины и без водителя.

К сожалению, по предварительным данным, водитель легковушки и двое его попутчиков – мужчина 47 лет и неизвестная женщина – погибли на месте. Ещё одна пассажирка, личность которой пока не установлена, была доставлена в больницу в критическом состоянии.

Сейчас проводится проверка обстоятельств этого трагического инцидента. Полиция выясняет все детали произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район, ДТП
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