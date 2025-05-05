На проспекте Большевиков в ДТП погибли три человека

По предварительной информации стало известно, что сегодня ночью, 5 мая около 02 часов 10 минут возле дома номер 63 по проспекту Большевиков произошла авария. Мужчина 54 лет, находившийся за рулём "Хундай Солярис", не смог удержать машину под контролем и врезался в грузовик "МАН", который был припаркован с соблюдением правил дорожного движения у обочины и без водителя.

К сожалению, по предварительным данным, водитель легковушки и двое его попутчиков – мужчина 47 лет и неизвестная женщина – погибли на месте. Ещё одна пассажирка, личность которой пока не установлена, была доставлена в больницу в критическом состоянии.

Сейчас проводится проверка обстоятельств этого трагического инцидента. Полиция выясняет все детали произошедшего.