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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе в ДТП погибли трое человек

В Приморском районе в ДТП погибли трое человек

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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту ДТП с тремя погибшими на Приморском проспекте

Сегодня ранним утром, 16 июня 2024 года около 04 часов 10 минут возле дома 85 по Приморскому проспекту, в Приморском районе Петербурга водитель «Ауди А4» на повороте не справился с управлением, в результате автомобиль вылетел с дороги и врезался в опору освещения, после чего загорелся. От сильного удара, предшествовавшего возгоранию, из салона автомобиля выбросило трех пассажирок – они погибли.
Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, автомобилем управлял 26-летний сотрудник отдельного специализированного батальона Госавтоинспекции.
По факту ДТП проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
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