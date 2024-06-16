В Приморском районе в ДТП погибли трое человек

Сегодня ранним утром, 16 июня 2024 года около 04 часов 10 минут возле дома 85 по Приморскому проспекту, в Приморском районе Петербурга водитель «Ауди А4» на повороте не справился с управлением, в результате автомобиль вылетел с дороги и врезался в опору освещения, после чего загорелся. От сильного удара, предшествовавшего возгоранию, из салона автомобиля выбросило трех пассажирок – они погибли.

Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, автомобилем управлял 26-летний сотрудник отдельного специализированного батальона Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка.