На КАД «Хундай Солярис» влетел в стоящий «КамАЗ». Водитель иномарки погиб

Сегодня ночью, 23 декабря 2023 года около 00 часов 10 минут на 127 км «КАД 118» гражданин одного из государств центральной Азии, находившийся за рулем «Хундай Солярис», совершил наезд на остановившийся в правом ряду «КамАЗ», под управлением 49-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Хундай Солярис» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, а двое его пассажиров, мужчина и женщина, личности которых устанавливаются, в тяжелом состоянии госпитализированы в лечебное учреждения.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.