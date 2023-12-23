На КАД «Хундай Солярис» влетел в стоящий «КамАЗ». Водитель иномарки погиб

ента новостей

11:38
На Суворовском проспекте ограбили аптеку
11:12
В Выборгском районе водитель «Фольксваген Тигуан» погиб при столкновении с грузовиком
22:19
Артур Гимарайнш из бразильского «Палмейраса» – потенциальный новичок «Зенита», но этот переход затягивается
18:16
В Государственном музее спорта состоялась церемония чествования петербуржцев – Олимпийских чемпионов разных лет
14:11
Эрмитаж выбрал лучшую елочную игрушку
12:41
В Петербурге предприятия Комитет по благоустройству получили новую технику для уборки улиц
12:01
Из Петербурга отправили в Мариуполь очередную партию помощи для православных храмов
11:23
В Ленобласти учреждено региональное отделение Союза православных женщин
10:04
В Ленобласти дворник избила и задушила своего знакомого
09:51
В Московском районе пенсионерка продала квартиру и перевела мошенникам более 6,8 млн рублей
09:28
Пенсионер с васильевского острова продал квартиру и передал мошенникам 8 млн рублей
09:20
В Кировском районе рецидивист ограбил пенсионерку в подъезде дома
23:32
«СКА-Нева» в овертайме проиграла «Тамбову» (3:4) и занимает восьмое место в чемпионате ВХЛ, догнав по очкам тульский АКМ
23:16
Форвард СКА Марат Хайруллин набрал сразу 5 очков в матче, в котором петербургский клуб разгромил ЦСКА со счётом 6:2
23:01
В Литературном музее «ХХ век» открылась выставка «Правда Востока»
16:01
Ремонт ступеней у «Сенной площади» может продлиться два с лишним месяца
15:26
В Михайловском замке открылась выставка «Литература и изобразительное искусство»
15:19
Премьера оперы «Вампир»
12:49
В Петербурге раскрыли убийство 18-летней давности
12:17
В Ленобласти двое жителей СНТ "Уткина заводь" разбились на снегоходе
12:13
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в квартирном разбое в Шушарах
11:58
В Петербурге задержали вора-рецидивиста, который ограбил магазин на Тореза
10:37
В Красногвардейском районе пенсионерка перевела мошенникам
09:38
В Петербурге 92-летний пенсионер передал телефонным аферистам 5 млн рублей
01:42
Петербургское хоккейное «Динамо» крупно проиграло в гостях «Ростову» со счётом 3:6, хет-трик сделал Даниил Калмыков
01:25
Фируджу, Гукеша или Эригайси тащат в турнир претендентов вместо Гири и Со?
23:55
В Ленобласти водитель "Газели" погиб после столкновения с грузовиком
18:34
В Мариинском дворце наградили членов сборной команды ЗакС Петербурга в рамках Лиги корпоративного спорта
16:16
Леонид Слуцкий выдвинут партией ЛДПР кандидатом в президенты России
15:45
В Петербурге задержали участников дорожного конфликта на Лиговском проспекте
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На КАД «Хундай Солярис» влетел в стоящий «КамАЗ». Водитель иномарки погиб

На КАД «Хундай Солярис» влетел в стоящий «КамАЗ». Водитель иномарки погиб

0
63
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на КАД

Сегодня ночью, 23 декабря 2023 года около 00 часов 10 минут на 127 км «КАД 118» гражданин одного из государств центральной Азии, находившийся за рулем «Хундай Солярис», совершил наезд на остановившийся в правом ряду «КамАЗ», под управлением 49-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Хундай Солярис» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, а двое его пассажиров, мужчина и женщина, личности которых устанавливаются, в тяжелом состоянии госпитализированы в лечебное учреждения.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: КАД ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-03-2023, 12:06
На ЗСД мужчину, стоявшего рядом с припаркованной машиной сбили две иномарки. Мужчина погиб
3-11-2023, 23:46
На КАД «Форд Транзит» влетел в стоящий «КАМАЗ». Водитель иномарки погиб
15-12-2022, 14:24
На проспекте Пятилеток произошло смертельное ДТП
30-10-2022, 14:51
В Петербурге иномарка сбила 17-летнюю школьницу
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
29-11-2023, 11:09
На КАД «Шкода Октавия» столкнулась с грузовиком. Водитель иномарки погиб

Происшествия на дорогах

0
97
Сегодня, 11:12
В Выборгском районе водитель «Фольксваген Тигуан» погиб при столкновении с грузовиком
0
213
20-12-2023, 23:55
В Ленобласти водитель "Газели" погиб после столкновения с грузовиком
0
237
18-12-2023, 23:16
В ДТП на Саверном проспекте погибла женщина - пешеход
0
289
17-12-2023, 21:03
В Ленобласти на трассе "Сортавала" в ДТП с грузовиком погибля водитель «Шевроле»
Наверх