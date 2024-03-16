В массовом ДТП на Литейном проспекте погиб водитель такси

Сегодня ночью, 16 марта 2024 года около 02 часов 40 минут возле дома 27 по Литейному проспекту автомобиль «Тайота Камри» под управлением 22-летнего водителя при перестроении столкнулся с автомобилем «Эксид», которым управлял 22-летний же петербуржец.

От удара «Эксид» вынесло на трамвайные пути встречного направления, где врезался в такси «Хендай Солярис», за рулем которого находился 29-летний водитель.

Участниками этого ДТП стали еще несколько транспортных средств, водители которых не пострадали.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель такси «Хендай Солярис» погиб, два его пассажира (мужчина и женщина) в тяжелом состоянии госпитализированы.

Кроме того, тяжелые травмы получил и водитель автомобиля «Эксид»; его также госпитализировали.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.