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Питерец.ру » Происшествия » В массовом ДТП на Литейном проспекте погиб водитель такси

В массовом ДТП на Литейном проспекте погиб водитель такси

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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту смертельного ДТП на Литейном проспекте, в центре Петербурга

Сегодня ночью, 16 марта 2024 года около 02 часов 40 минут возле дома 27 по Литейному проспекту автомобиль «Тайота Камри»  под управлением 22-летнего водителя  при перестроении столкнулся с автомобилем «Эксид», которым управлял 22-летний же петербуржец.

От удара «Эксид» вынесло на трамвайные пути встречного направления, где врезался в такси «Хендай Солярис», за рулем которого находился 29-летний водитель.

Участниками этого ДТП стали еще несколько транспортных средств, водители которых не пострадали. 

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель такси «Хендай Солярис» погиб, два его пассажира (мужчина и женщина) в тяжелом состоянии госпитализированы. 

Кроме того, тяжелые травмы получил и водитель автомобиля «Эксид»;  его также  госпитализировали. 

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
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