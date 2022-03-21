В ДТП на КАД погибли трое человек

По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сегодня утром около 10 часов на 133 километре внутреннего радиуса КАД (дамба) 69-летний водитель грузопассажирского автомобиля «Газель» не справился с управлением и сзади врезался в медленно едущий КАМАЗ под управлением 43-летнего мужчины.

В результате произошедшего ДТП водитель «Газели» и два его пассажира погибли на месте происшествия. Признаки опьянения у водителя отсутствуют.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все детали происшествия.