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Питерец.ру » Происшествия » В ДТП на КАД погибли трое человек

В ДТП на КАД погибли трое человек

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Опубликовал: Anton78
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Три человека погибли в утреннем ДТП на дамбе

По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сегодня утром около 10 часов на 133 километре внутреннего радиуса КАД (дамба) 69-летний водитель грузопассажирского автомобиля «Газель» не справился с управлением и сзади врезался в медленно едущий КАМАЗ под управлением 43-летнего мужчины.

В результате произошедшего ДТП водитель «Газели» и два его пассажира погибли на месте происшествия. Признаки опьянения у водителя отсутствуют.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все детали происшествия.

Источник: Конкретно.ру
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