На улице Дыбенко иномарка сбила 8-летнего мальчика на роликах

Вечером 24 апреля, около 19 часов 40 минут возле дома номер 17, корпус 1 по улице Дыбенко произошло неприятное происшествие. Неизвестный водитель на неустановленной автомашине, ехавший по улице Дыбенко от Дальневосточного проспекта в сторону Искровского проспекта, сбил 8-летнего мальчика. Мальчик катался на роликах и переходил дорогу вместе с мамой вне пешеходной зоны.

Водитель, к сожалению, уехал с места аварии, оставив ребенка в беде.

Мальчика увезли в больницу с переломами голени. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Полиция начала расследование этого инцидента, чтобы выяснить все детали случившегося. Сейчас активно ведутся поиски водителя, который скрылся с места преступления.