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Питерец.ру » Происшествия » На улице Дыбенко иномарка сбила 8-летнего мальчика на роликах

На улице Дыбенко иномарка сбила 8-летнего мальчика на роликах

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские ищут скрывшегося с места ДТП водителя, сбившего ребенка на роликах на улице Дыбенко

Вечером 24 апреля, около 19 часов 40 минут возле дома номер 17, корпус 1 по улице Дыбенко произошло неприятное происшествие. Неизвестный водитель на неустановленной автомашине, ехавший по улице Дыбенко от Дальневосточного проспекта в сторону Искровского проспекта, сбил 8-летнего мальчика. Мальчик катался на роликах и переходил дорогу вместе с мамой вне пешеходной зоны.

Водитель, к сожалению, уехал с места аварии, оставив ребенка в беде.

Мальчика увезли в больницу с переломами голени. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Полиция начала расследование этого инцидента, чтобы выяснить все детали случившегося. Сейчас активно ведутся поиски водителя, который скрылся с места преступления.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район, ДТП, пострадавший пешеход, дети
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