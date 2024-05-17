На улице Замшина иномарка сбила 7-летнего мальчика

Вечером 15 мая 2024 года около 19 часов 10 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 52 по улице Замшина.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 69-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Алмера» и двигаясь по улице Замшина в сторону проспекта Маршала Блюхера, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть 7-летнего мальчика.

В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик получил травмы и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводит проверку обстоятельств ДТП.