Вечером 15 мая 2024 года около 19 часов 10 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 52 по улице Замшина.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 69-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Алмера» и двигаясь по улице Замшина в сторону проспекта Маршала Блюхера, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть 7-летнего мальчика.
В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик получил травмы и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
Полицейские проводит проверку обстоятельств ДТП.
На улице Замшина иномарка сбила 7-летнего мальчика
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с наездом на 7-летнего пешехода на улице Замшина
Вечером 15 мая 2024 года около 19 часов 10 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 52 по улице Замшина.
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