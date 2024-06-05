Накануне вечером, 4 июня 2024 года около 20 часов 45 минут возле дома 8 по улице Белышева 51–летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, управляя автомобилем «Хендай Солярис», двигаясь от улицы Коллонтай в направлении улицы Подвойского, вне зоны пешеходного перехода, совершил наезд на выехавшего на роликах 5–летнего мальчика, находившегося в сопровождении родителей.
В результате дорожного происшествия мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Полицейские проводят проверку.
В Невском районе иномарка сбила 5–летнего мальчика на роликах
0
47
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские Невского района проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал ребенок
Накануне вечером, 4 июня 2024 года около 20 часов 45 минут возле дома 8 по улице Белышева 51–летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, управляя автомобилем «Хендай Солярис», двигаясь от улицы Коллонтай в направлении улицы Подвойского, вне зоны пешеходного перехода, совершил наезд на выехавшего на роликах 5–летнего мальчика, находившегося в сопровождении родителей.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"