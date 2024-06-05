В Невском районе иномарка сбила 5–летнего мальчика на роликах

Накануне вечером, 4 июня 2024 года около 20 часов 45 минут возле дома 8 по улице Белышева 51–летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, управляя автомобилем «Хендай Солярис», двигаясь от улицы Коллонтай в направлении улицы Подвойского, вне зоны пешеходного перехода, совершил наезд на выехавшего на роликах 5–летнего мальчика, находившегося в сопровождении родителей.

В результате дорожного происшествия мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку.