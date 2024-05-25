Накануне вечером, 24 мая 2024 года около 17 часов 55 минут возле дома 19 корпус 1 по Байконурской улице, в Приморском районе Петербурга 44-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Гетц», двигаясь от проспекта Испытателей в сторону проспекта Королева, совершил наезд на 8-летнего мальчика, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, без сопровождения взрослых.
В результате дорожно-транспортного происшествия мальчика госпитализировали с травмами средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейсике проводят проверку.
На Байконурской улице иномарка сбила 8-летнего мальчика
0
13
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП с наездом на второклассника на Байконурской улице
Накануне вечером, 24 мая 2024 года около 17 часов 55 минут возле дома 19 корпус 1 по Байконурской улице, в Приморском районе Петербурга 44-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Гетц», двигаясь от проспекта Испытателей в сторону проспекта Королева, совершил наезд на 8-летнего мальчика, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, без сопровождения взрослых.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"