На Байконурской улице иномарка сбила 8-летнего мальчика

Накануне вечером, 24 мая 2024 года около 17 часов 55 минут возле дома 19 корпус 1 по Байконурской улице, в Приморском районе Петербурга 44-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Гетц», двигаясь от проспекта Испытателей в сторону проспекта Королева, совершил наезд на 8-летнего мальчика, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, без сопровождения взрослых.

В результате дорожно-транспортного происшествия мальчика госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейсике проводят проверку.