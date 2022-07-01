В Колпино иномарка сбила 8-летнего мальчика

Накануне вечером около 16 часов 20 минут возле дома 5 по улице Металлургов в городе Колпино. Автомобиль Huyndai Solaris под управлением 54-летнего жителя Шушар сбил 8-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу в сопровождении родителей, но вне зоны пешеходного перехода.

В результате ребенка с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести, госпитализировали в Детскую больницу №1.

По данным АН «Оперативное прикрытие», водитель иномарки – тоже не паинька: в 2001-2022 годах мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 8 раз – за превышение скорости и игнорирование дорожных знаков.