В Пушкине поймали 17-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Невского района

Вечером 13 марта 2025 года около 16 часов 25 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило заявление от 75-летней жительницы квартиры дома 3 по улице Кржижановского.

Пенсионерка рассказала правоохранителям, что 13 марта около 14 часов 10 минут ей на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее внучка стала виновницей ДТП, в котором пострадал человек, и для не привлечения ее к уголовной ответственности необходимо передать деньги курьеру.

Около 14 часов 40 минут на лестничной площадке своей парадной пожилая женщина передала курьеру 1000 долларов США и 300 ЕВРО.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 2 УК РФ (мошенничество).

Вчера днем, 27 марта около 13 часов 50 минут возле дома 28 по Ленинградской улице в городе Пушкин, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 17-летнего юношу.

В отношении задержанного избрали мера пресечения в виде подписки о невыезде.