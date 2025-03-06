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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские поймали «дропа», мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Дыбенко

Полицейские поймали «дропа», мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Дыбенко

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Невского района задержали «дропа», мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Дыбенко  

4 марта 2025 около 12 часов 25 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило заявление от 74-летней жительницы дома 36 по улице Дыбенко. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что в период с 19 по 27 февраля ей звонили неизвестные, и, под предлогом обеспечения безопасности личных накоплений от мошеннических действий, убедили отдать курьеру 500 тысяч рублей.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

5 марта около 11 часов 00 минут возле дома 50 по улице Маршала Казакова сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 24-летнего местного жителя.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.  

Источник: ГУ МВД
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