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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Невского района

В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Невского района

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Невского района задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Бабушкина

Накануне вечером, 12 ноября около 16 часов 20 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 83-летней женщины, проживающей на улице Бабушкина о том, что с 7 до 8 ноября ей звонили неизвестные и сообщили о том, что была совершена попытка завладеть ее денежными средствами, и для обеспечения их сохранности деньги необходимо обналичить и передать на хранение.

Поверив мошенникам, пенсионерка в своей квартире передала курьеру 1 240 000 рублей.
В тот же день вечером, 12 ноября около 19 часов 55 минут возле дома 16 по Белградской улице, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 56-летнего жителя Фрунзенского района Петербурга.
Подозреваемого доставили в отдел полиции.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район мошенничество пенсионеры
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