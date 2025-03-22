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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе поймали 15-летнего курьера мошенников

В Невском районе поймали 15-летнего курьера мошенников

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Невского района задержали несовершеннолетнего «дропа», обманувшего пенсионерку с улицы Подвойского

2 марта около 11 часов 00 минут к полицейским Невского района Петербурга с заявлением обратилась 79-летняя жительница дома 36 по улице Подвойского. Пенсионерка сообщила правоохранителям, что 27 февраля ей позвонил неизвестный, и сообщил, что необходимо проверить и задекларировать все её сбережения, для чего необходимо передать денежные средства курьеру.

Поверив телефонным мошенникам, пожилая женщина сняла со счета свои накопления и отдала курьеру 1 542 981 рубль. 

Про данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера вечером, 21 марта около 20 часов 00 минут возле дома 40 по улице Дыбенко сотрудники угрозыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 15-летнего подростка.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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