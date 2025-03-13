В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Марата

Вечером 10 марта, около 18 часов 40 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило заявление от 88-летней жительницы дома 36 по улице Марата. Пенсионерка сообщила правоохранителям, что стала жертвой мошенничества по схеме «ваш родственник попал в ДТП» и ей сообщили, что ее 60-летняя дочь сбила человека, и для непривлечения ее к уголовной ответственности необходимо передать курьеру 300 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера утром, 12 марта около 07 часов 20 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 12 по улице Верности по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 26-летнего местного жителя.

Задержанный помещен в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.