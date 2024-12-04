В Пушкине поймали пожилого курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Варшавской улицы

Накануне, 3 декабря около 02 часов 00 минут к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от 77-летней женщины, проживающей в доме по Варшавской улице о том, что днем ранее ей позвонил неизвестный и сообщил, что для обеспечения сохранности ее денежных средств их необходимо будет передать курьеру.

Поверив аферистам, пенсионерка ночью, около дома 30 по Железнодорожной улице в городе Пушкин передала неизвестному 600 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

3 декабря около 04 часов 00 минут возле дома 34 по Железнодорожной улице в городе Пушкин, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 65-летнего местного жителя.