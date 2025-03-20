В Красном Селе женщина на иномарке сбила двоих пешеходов

Накануне вечером, 19 марта около 18 часов 50 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о ДТП на перекрестке проспекта Ленина и улицы Равенства в Красном Селе.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 30-летняя женщина, управляя автомашиной "Форд Фокус", двигаясь по проспекту Ленина в сторону улицы 1 Мая, возле дома 114 совершила наезд на 24-летнюю девушку и 41-летнего мужчину, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате дорожного происшествия оба пешехода получили травмы и были госпитализированы, пострадавшая девушка в тяжелом состоянии, у мужчины травмы средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.