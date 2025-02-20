В Красном Селе в ДТП пострадала девятиклассница

Накануне днем, 19 февраля около 13 часов 50 минут к полицейским поступила информация о ДТП в Красном Селе на перекрестке проспекта Ленина и переулка Щуппа.

Прибывшие на места происшествия сотрудники ГАИ установили, что 35-летняя женщина, управляя автомашиной «Джилли Кулрей», двигаясь по проспекту Ленина от улицы Свободы, поворачивая налево, в переулок Щуппа, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с автомобилем такой же марки, которым управлял 29-летний молодой человек, двигавшийся во встречном направлении.

В результате дорожного происшествия травмы получила 15-летняя пассажирка первого автомобиля, её госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, и мужчина-водитель этого же автомобиля, который, после оказания медицинской помощи, был отпущен в удовлетворительном состоянии.

Установлено, что автоледи в 2024 и 2025 годов 88 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.