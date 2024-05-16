В Приморском районе автоледи на иномарке сбила 9-летнюю девочку

Накануне вечером, 15 мая 2024 года около 17 часов 15 минут возле дома 7 корпус 8 по Богатырскому проспекту, в Приморском районе Петербурга 41-летнияя петербурженка, управляя автомобилем «Форд Фьюжн» и двигаясь по Серебристому бульвару от Аэродромной улицы в сторону проспекта Испытателей, на регулируемом перекрестке совершила наезд на 9-летнюю ученицу 2 класса, которая переходила проезжую часть в сопровождении матери.

В результате дорожно-транпортного происшествия девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются детали произошедшего.