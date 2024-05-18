В Красносельском районе иномарка сбила 14-летнюю девочку

Накануне вечером, 17 мая 2024 года около 16 часов 40 минут возле дома 6 по проспекту Красных Командиров, в Красносельском районе Петербурга 58-летний водитель управляя автомобилем «Омода», двигаясь от улицы Восстановления в сторону улицы Равенства, совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 14-летнюю девочку.

В результате дорожно-транспортного происшествия девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.