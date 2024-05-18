Накануне вечером, 17 мая 2024 года около 16 часов 40 минут возле дома 6 по проспекту Красных Командиров, в Красносельском районе Петербурга 58-летний водитель управляя автомобилем «Омода», двигаясь от улицы Восстановления в сторону улицы Равенства, совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 14-летнюю девочку.
В результате дорожно-транспортного происшествия девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
В Красносельском районе иномарка сбила 14-летнюю девочку
0
34
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские Красносельского района Петербурга проводят проверку по факту ДТП в котором пострадала несовершеннолетняя
Накануне вечером, 17 мая 2024 года около 16 часов 40 минут возле дома 6 по проспекту Красных Командиров, в Красносельском районе Петербурга 58-летний водитель управляя автомобилем «Омода», двигаясь от улицы Восстановления в сторону улицы Равенства, совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 14-летнюю девочку.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"