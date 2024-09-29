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Питерец.ру » Происшествия » В Красном Селе женщина на иномарке сбила 7-летнего мальчика

В Красном Селе женщина на иномарке сбила 7-летнего мальчика

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по ДТП в Красном Селе с пострадавшим 7-летним пешеходом

Сегодня днем, 29 сентября 2024 года около 15 часов, в Красном селе возле дома 69 по проспекту Ленина произошло ДТП, в котором пострадал 7-летний мальчик.
Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции установили, что 31-летняя женщина управляя автомобилем «Фольксваген Джетта», двигаясь от улицы Массальского, при проезде регулируемого перекрестка на проспекте Ленина на запрещающий красный сигнал светофора совершила наезд на 7-летнего мальчика, который, не дождавшись разрешающего для пешеходов сигнала светофора, выбежал на проезжую часть под колеса иномарки.
В результате дорожного происшествия мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район ДТП пострадавший пешеход дети
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