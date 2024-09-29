В Красном Селе женщина на иномарке сбила 7-летнего мальчика

Сегодня днем, 29 сентября 2024 года около 15 часов, в Красном селе возле дома 69 по проспекту Ленина произошло ДТП, в котором пострадал 7-летний мальчик.

Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции установили, что 31-летняя женщина управляя автомобилем «Фольксваген Джетта», двигаясь от улицы Массальского, при проезде регулируемого перекрестка на проспекте Ленина на запрещающий красный сигнал светофора совершила наезд на 7-летнего мальчика, который, не дождавшись разрешающего для пешеходов сигнала светофора, выбежал на проезжую часть под колеса иномарки.

В результате дорожного происшествия мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.