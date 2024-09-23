В Невском районе автоледи на иномарке сбила школьницу

Накануне вечером, 22 сентября 2024 года около 18 часов 15 минут у дома 37 по проспекту Большевиков, в Невском районе Петербурга 27-летняя женщина, управляя автомашиной «Киа Рио», двигаясь от улицы Крыленко в сторону улицы Тельмана, совершила наезд на 15-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате дорожного происшествия девочку госпитализировали в состоянии в средней степени тяжести.

По факту ДТП сотрудники полициипроводят проверку.