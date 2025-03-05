На Полюстровском проспекте иномарка сбила 17-летнего электросамокатчика

Накануне ранним утром, 4 марта около 06 часов 25 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о ДТП с элекросамокатчиком у дома 52 по Полюстровскому проспекту.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 53-летний мужчина, управляя автомашиной «Хендай Солярис», двигаясь по Полюстровскому проспекту от Чугунной в сторону Литовской улицы, поворачивая налево на прилегающую территорию, совершил наезд на двигавшегося по проезжей части навстречу ему 17-летнего электросамокатчика.

В результате дорожного происшествия подростка с перелом бедра госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.