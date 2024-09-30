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Питерец.ру » Происшествия » На Индустриальном проспекте иномарка сбила 11-летнего мальчика на самокате

На Индустриальном проспекте иномарка сбила 11-летнего мальчика на самокате

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Красногвардейского района проводят проверку по факту ДТП с несовершеннолетним самокатчиком на Индустриальном проспекте

Накануне днем, 29 сентября 2024 года около 14 часов 45 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 19 по Индустриальному проспекту.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 39-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Солярис», двигаясь по Индустриальному проспекту в сторону проспекта Косыгина на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 11-летнего мальчика на самокате, переезжавшего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
В результате дорожного происшествия подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Водитель в 2024 году к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 27 раз, из них 18 раз – за превышение скорости.
Полицейские разбирается в обстоятельствах происшествия.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район ДТП самокаты дети
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