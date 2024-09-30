На Индустриальном проспекте иномарка сбила 11-летнего мальчика на самокате

Накануне днем, 29 сентября 2024 года около 14 часов 45 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 19 по Индустриальному проспекту.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 39-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Солярис», двигаясь по Индустриальному проспекту в сторону проспекта Косыгина на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 11-летнего мальчика на самокате, переезжавшего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожного происшествия подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Водитель в 2024 году к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 27 раз, из них 18 раз – за превышение скорости.

Полицейские разбирается в обстоятельствах происшествия.