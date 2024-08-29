Накануне вечером, 28 августа 2024 года около 21 часа 00 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 25 на Комендантском проспекте с электросамокатом и несовершеннолетним пешеходом.
Прибывшими на месте происшествия сотрудниками ГАИ было установлено, что 51-летний водитель, управляя кикшеринговым электросамокатом, двигаясь по тротуару по Комендантскому проспекту от Комендантской площади в сторону Долгоозерной улицы, совершил наезд на 6-летнего мальчика, который шел в сопровождении родителей.
В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.
В Приморском районе мужчина на кикшеринговом электросамокате сбил 6-летнего мальчика
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту наезда электросамокатчика на 6-летнего ребенка на Комендантском проспекте
Накануне вечером, 28 августа 2024 года около 21 часа 00 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 25 на Комендантском проспекте с электросамокатом и несовершеннолетним пешеходом.
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