В Приморском районе мужчина на кикшеринговом электросамокате сбил 6-летнего мальчика

Накануне вечером, 28 августа 2024 года около 21 часа 00 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 25 на Комендантском проспекте с электросамокатом и несовершеннолетним пешеходом.

Прибывшими на месте происшествия сотрудниками ГАИ было установлено, что 51-летний водитель, управляя кикшеринговым электросамокатом, двигаясь по тротуару по Комендантскому проспекту от Комендантской площади в сторону Долгоозерной улицы, совершил наезд на 6-летнего мальчика, который шел в сопровождении родителей.

В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.