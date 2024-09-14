На проспекте Культуры иномарка сбила 9-летнего мальчика на электросамокате

Накануне днем, 13 сентября 2024 года около 15 часов 40 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 29 корпус 1 по проспекту Культуры.

Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили, что 19-летний водитель, управляя автомобилем «Фиат Пунто», двигаясь по боковому проезду-дублеру от проспекта Просвещения в сторону Суздальского проспекта, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 9-летнего мальчика, переезжавшего проезжую часть на электросамокате не спешившись, без сопровождения родителей.

В результате дорожного происшествия мальчик получил травмы и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.