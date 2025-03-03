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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге ищут стрелка по каршеринговым автомобилям

В Петербурге ищут стрелка по каршеринговым автомобилям

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Калининского района разыскивают стрелков по автомобилям на Гражданском и Пискаревском проспектах

Вчера, 2 марта к полицейским Калининского района Петербурга с заявлением обратился 26-летний водитель-мигрант, который сообщил о том, что около 09 часов 00 минут возле дома 116 корпус 1 по Гражданском проспекту, в результате возникшего дорожного конфликта неизвестный за рулем каршерингового автомобиля «Хавал Джуниор» выстрелил из пневматического пистолета в сторону иномарки «Киа Оптима», которую молодой человек взял в аренду. 

После этого стрелок уехал с места происшествия. 

В тот же день утром, к полицейским Калининского района поступило еще одно сообщение о стрельбе по автомобилю. По словам 21-летнего водителя, при подъеме на путепровод над Пискаревским проспектом неизвестный совершил несколько выстрелов из пневматического пистолета по каршеринговому автомобилю «Джили Кулрей». 

По обоим фактам полицейские проводят проверку, по результатам которой будет вынесено решение о возбуждении уголовного дела. 

Принимаются необходимые меры к розыску и задержанию стрелявшего.

Источник: ГУ МВД
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