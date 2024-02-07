В поселке Металлострой водитель «БМВ» выстрелил влобовое стекло эвакуатора

Накануне вечером, 6 февраля 2024 года около 19 часов 00 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 1 корпус 1 по Усть-Ижорскому шоссе в поселке Металлострой неизвестный, двигаясь на автомобиле «БМВ 5» темного цвета, через открытое окно произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону автомобиля «Мерседес», грузового эвакуатора, повредив лобовое стекло, после чего уехал в сторону Софийской улицы.

Водитель эвакуатора обратился с заявлением к полицейским.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ.

Полицейскими приняты меры к розыску злоумышленника.