На трассе «М10» дорожный конфликт закончился стрельбой из пневматического пистолета

Накануне утром, 3 июня 2024 года около 09 часов 30 минут к полицейским Тосненского района Ленобласти обратился 36-летний водитель «Мерседеса», который сообщил о том, что на трассе «М10», напротив поворота на поселок Ям-Ижора, водитель автомобиля «Нива Шевроле» повредил боковое стекло его автомашины и с места происшествия скрылся.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что водитель на «Мерседесе» пытался обогнать «Ниву», и когда автомобили поравнялись, водитель «Нивы» выстрелил в боковое стекло «Мерседеса» из пневматического пистолета и уехал.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Личность стрелявшего и его местонахождение устанавливают полицейские.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.