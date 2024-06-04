Накануне утром, 3 июня 2024 года около 09 часов 30 минут к полицейским Тосненского района Ленобласти обратился 36-летний водитель «Мерседеса», который сообщил о том, что на трассе «М10», напротив поворота на поселок Ям-Ижора, водитель автомобиля «Нива Шевроле» повредил боковое стекло его автомашины и с места происшествия скрылся.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что водитель на «Мерседесе» пытался обогнать «Ниву», и когда автомобили поравнялись, водитель «Нивы» выстрелил в боковое стекло «Мерседеса» из пневматического пистолета и уехал.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Личность стрелявшего и его местонахождение устанавливают полицейские.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На трассе «М10» дорожный конфликт закончился стрельбой из пневматического пистолета
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Тосненского района Ленобласти устанавливают обстоятельства дорожного конфликта
Накануне утром, 3 июня 2024 года около 09 часов 30 минут к полицейским Тосненского района Ленобласти обратился 36-летний водитель «Мерседеса», который сообщил о том, что на трассе «М10», напротив поворота на поселок Ям-Ижора, водитель автомобиля «Нива Шевроле» повредил боковое стекло его автомашины и с места происшествия скрылся.
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