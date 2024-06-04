ента новостей

13:28
Выставка «Жить под солнцем»
13:14
В Петербурге задержали таксиста и двух его подельников по подозрению в серии краж у пассажиров
12:42
Закрытие трамвайного движения по пр. Испытателей
12:36
Закрытие трамвайного движения по ул. Марата
12:34
Выставка «Для Славы Всероссийской. Предприниматели и меценаты в России XVIII — начала XX веков»
12:29
В СПбГУ состоится выставка-показ прижизненных изданий Пушкина
09:51
На трассе «М10» дорожный конфликт закончился стрельбой из пневматического пистолета
09:46
В Приморском районе иномарка сбила 6-летнего мальчика
09:42
В ДТП на КАД пострадал новорожденный ребенок
09:37
В Невском районе избили и ограбили двух подростков
09:21
В Кировске 4-летний мальчик выпал из окна
08:37
Три депутата могут остаться без манданта
08:28
Диетологи о чае и кофе
20:21
На время проведения ПМЭФ-2024 запретят ездить на электросамокатах и электровелосипедах
20:18
В Саду Бенуа начались экскурсии по эмоциональному паблик-арт проекту
15:46
На автодроме «Игора Драйв» пройдет 2-й этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту
15:07
В Ленобласти сотрудники дорожной полиции доставили роженицу в больницу
13:39
Места дислокации передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 1 по 9 июня
12:46
На КАД в течение 4 дней запретят движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн
09:56
В центре Петербурга пьяный мужчина на электросамокате сбил 7-летнего ребенка
09:51
Во Фрунзенском районе мужчина молотком избил отца и племянника
09:46
В Невском районе поймали квартирного вора
09:41
СПб в лидерах по благосостоянию
09:30
В Ленобласти в ДТП с грузовиком погибла женщина-водитель «Мерседеса»
08:57
Что с тратами петербуржцев?
01:05
Петербургский шахматист Савва Ветохин на турнире «Актобе Опен» выступил лучше, чем Сергей Лобанов и Алексей Гоганов
00:39
Кубок наш: «Зенит» выиграл финальный матч у «Балтики», автор победного гола – Нуралы Алип
21:11
Баскетбольный «Зенит» выиграл у клуба «Локомотив-Кубань» серию за бронзовые медали Единой Лиги ВТБ сезона – 2023/2024
11:22
Петербурженка разбилась на квадроцикле в Ленобласти
13:32
В Сестрорецке в ДТП погиб мотоциклист
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На трассе «М10» дорожный конфликт закончился стрельбой из пневматического пистолета

На трассе «М10» дорожный конфликт закончился стрельбой из пневматического пистолета

0
72
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Тосненского района Ленобласти устанавливают обстоятельства дорожного конфликта

Накануне утром, 3 июня 2024 года  около 09 часов 30 минут к полицейским Тосненского района Ленобласти обратился 36-летний водитель «Мерседеса», который сообщил о том, что на трассе «М10», напротив поворота на поселок Ям-Ижора, водитель автомобиля «Нива Шевроле» повредил боковое стекло его автомашины и с места происшествия скрылся.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что водитель на «Мерседесе» пытался обогнать «Ниву», и когда автомобили поравнялись, водитель «Нивы» выстрелил в боковое стекло «Мерседеса» из пневматического пистолета и уехал.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Личность стрелявшего и его местонахождение устанавливают полицейские.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тосненский район стрельба
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-04-2024, 12:11
В Петербурге ищут 26-летнего водителя «Мерседеса», стрелявшего из «травмата»
2-10-2022, 13:54
В Мурино мужчине выстрелили в голову из пневматического пистолета
7-02-2024, 11:08
В поселке Металлострой водитель «БМВ» выстрелил влобовое стекло эвакуатора
7-07-2023, 15:07
Во Фрунзенском районе дорожный конфликт завершился стрельбой
17-01-2024, 12:57
В Колпино дорожный конфликт закончился стрельбой из травматического пистолета
12-03-2024, 10:17
В Невском районе дорожный конфликт закончился стрельбой из травмата

Происшествия на дорогах

0
64
Сегодня, 09:46
В Приморском районе иномарка сбила 6-летнего мальчика
0
69
Сегодня, 09:42
В ДТП на КАД пострадал новорожденный ребенок
0
153
Вчера, 09:56
В центре Петербурга пьяный мужчина на электросамокате сбил 7-летнего ребенка
0
133
Вчера, 09:30
В Ленобласти в ДТП с грузовиком погибла женщина-водитель «Мерседеса»
Наверх