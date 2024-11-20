Накануне, 19 ноября к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о том, что неизвестный выстрелил из пневматического пистолета в окно больницы, расположенной в доме 11 корпус 1 по улице Хлопина.
В результате инцидента пострадавших нет.
Полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Принимаются необходимые меры к розыску стрелявшего.
В Калининском районе ищут стрелявшего по окнам больницы
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские разыскивают стрелявших из пневматики по окнам больницы в Калининском районе
Накануне, 19 ноября к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о том, что неизвестный выстрелил из пневматического пистолета в окно больницы, расположенной в доме 11 корпус 1 по улице Хлопина.
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