В Калининском районе ищут стрелявшего по окнам больницы

Накануне, 19 ноября к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о том, что неизвестный выстрелил из пневматического пистолета в окно больницы, расположенной в доме 11 корпус 1 по улице Хлопина.

В результате инцидента пострадавших нет.

Полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Принимаются необходимые меры к розыску стрелявшего.