В Красносельском районе мужчине выстрелили вподбородок из пневматического пистолета

Накануне вечером около 19 часов 05 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение от очевидца о нанесении ранения во дворе дома 10 по улице Тамбасова.

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили находившегося там 28-летнего местного жителя, который сообщил, что около 18 часов 00 минут, когда он приехал домой с работы к дому 10-1 по улице Тамбасова, на него напал неизвестный и выстрелил из пневматического пистолета, попав в подбородок.

Раненного госпитализировали в медицинское учреждение.

По данному факту полицейские проводят проверку, приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.