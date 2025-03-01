На улице Шотмана иномарка сбила 13-летнюю девочку

Накануне вечером, 24 февраля около 17 часов 35 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 9 корпус 1 по улице Шотмана.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 48-летний мужчина, управляя автомашиной «Фольксваген Пассат», двигаясь от Искровского проспекта в сторону проспекта Большевиков, вне зоны пешеходного перехода сбил 13-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть.

В результате дорожного происшествия школьницу с перелом стопы и ушибами госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.