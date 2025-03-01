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Питерец.ру » Происшествия » На улице Шотмана иномарка сбила 13-летнюю девочку

На улице Шотмана иномарка сбила 13-летнюю девочку

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Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП на улице Шотмана, в котором пострадала школьница - восьмиклассница

Накануне вечером, 24 февраля около 17 часов 35 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 9 корпус 1 по улице Шотмана.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 48-летний мужчина, управляя автомашиной «Фольксваген Пассат», двигаясь от Искровского проспекта в сторону проспекта Большевиков, вне зоны пешеходного перехода сбил 13-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть. 

В результате дорожного происшествия школьницу с перелом стопы и ушибами госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район, ДТП, пострадавший пешеход, дети
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