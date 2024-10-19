Сегодня вечером, 19 декабря 2024 года около 20 часов 20 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о ДТП с пострадавшей девочкой-пешеходом.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 23-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Спортэйдж», двигаясь по Краснопутиловской улице, возле дома 85 в зоне регулируемого пешеходного перехода, сбил 12-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть, не дождавшись разрешающего для пешеходов, «зеленого» сигнала светофора.
В результате дорожного происшествия девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.
Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.
На Краснопутиловской улице иномарка сбила 12-летнюю девочку
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП на Краснопутиловской улице, в котором была сбита 12-летняя девочка
Сегодня вечером, 19 декабря 2024 года около 20 часов 20 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о ДТП с пострадавшей девочкой-пешеходом.
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