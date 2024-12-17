На улице Димитрова иномарка сбила 14-летнюю девочку

Накануне вечером, 16 декабря 2024 года около 20 часов 00 минут у дома 2 по улице Димитрова, во Фрунзенском районе Петербурга 44-летний мужчина, управляя автомашиной «Фиат Дукато», совершил наезд на 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть в зоне действия регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора, без сопровождения взрослых.

В результате дорожного происшествия несовершеннолетнюю госпитализировали с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.