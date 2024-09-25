24 сентября 2024 года около 16 часов 00 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на Всеволожском проспекте города Всеволожск.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 40-летний водитель, управляя автомобилем «Волга Сайбер», двигаясь по Всеволожскому проспекту от Октябрьского проспекта в сторону Колтушского шоссе, возле дома 9 совершил наезд на 14-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
В результате дорожного происшествия школьницу госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Во Всеволожске мужчина на «Волге Сайбер» сбил 14-летнюю девочку
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП на Всеволожском проспекте со сбитой школьницей
24 сентября 2024 года около 16 часов 00 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на Всеволожском проспекте города Всеволожск.
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