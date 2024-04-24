Накануне утром, 23 апреля 2024 года около 08 часов 30 минут возле дома 15 по проспекту Большевиков, в Невском районе Петербурга 25-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Креста», двигаясь по боковому проезду проспекта Большевиков от улицы Антонова-Овсеенко к улице Дыбенко, совершил наезд на переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода 11-летнюю ученицу 5 класса.
В результате дорожно-транспортного происшествия девочку в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В Невском районе иномарка сбила 11-летнюю девочку
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Невском районе, в котором пострадала ученица пятого класса
Накануне утром, 23 апреля 2024 года около 08 часов 30 минут возле дома 15 по проспекту Большевиков, в Невском районе Петербурга 25-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Креста», двигаясь по боковому проезду проспекта Большевиков от улицы Антонова-Овсеенко к улице Дыбенко, совершил наезд на переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода 11-летнюю ученицу 5 класса.
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