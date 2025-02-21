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Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе расследуют мошенничество в отношении пенсионерки с Северного проспекта

В Калининском районе расследуют мошенничество в отношении пенсионерки с Северного проспекта

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Опубликовал: Антон78
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Полиция Калининского района расследует мошенничество в отношении пенсионерки с Северного проспекта

Накануне днем, 20 февраля около 15 часов 50 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило заявление от адвоката юридической фирмы, который представляет интересы 92-летней женщины, которая зарегистрирована в доме 61 по Северному проспекту и в настоящее время проживающей в пансионате, в доме 15 на Первомайском шоссе в поселке Рощино. Юрист сообщил стражам порядка о том, что в 2022 году малознакомый пенсионерки, воспользовавшись ее инвалидностью и плохим зрением, подложил на подпись договор купли-продажи на ее квартиру. 

После подписания договора, он вместе со своей матерью поместили пенсионерку в пансионат, и в период с 2022 по 2024 года списывали с ее карты денежные средства.

В январе 2025 года обо всем узнал пожилой женщины пенсионерки, и сразу же обратился к полицйеским. 

Материальный ущерб составил 5 000 000 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Принимаются меры к задержанию злоумышленников.  

Источник: ГУ МВД
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