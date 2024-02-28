Полицейские задержали 39-летнюю курьера мошенников, обманувшую пенсионеров в Калининском районе

Вечером 20 февраля 2024 года, около 16 часов 10 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 91-летней женщины, проживающей в доме 23 по Гражданскому проспекту. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что она стала жертвой мошенничества по схеме «ваш родственник попал в ДТП» и передала на лестничной клетке своей квартиры 100 тысяч рублей курьеру.

21 и 22 февраля 2024 года к полицейским с аналогичными заявлениями обратились две 94-летние женщины, которые в подъезде по месту жительства передали курьерам 900 000 и 360 000 рублей.

По всем фактам следователи возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

26 февраля 2024 года около 17 часов 50 минут возле дома 19 по улице Современников в поселке Новогорелово, Ломоносовского района Ленинградской области полицейские по подозрению в совершении указанных преступлений задержали неработающую 39-летнюю местную жительницу.

Злоумышленницу поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ.