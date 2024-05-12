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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе пенсионерка продала квартиру и перевела мошенникам более 20 млн рублей

В Приморском районе пенсионерка продала квартиру и перевела мошенникам более 20 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Приморского района Петербурга расследуют крупное мошенничество в отношении пенсионерки

Накануне поздним вечером, 11 мая 2024 года около 22 часов 30 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 72-летней женщины, проживающей на Торжковской улице в доме 1. пенсионерка сообщила правоохранителям, что в период с 3 февраля по 10 мая ей неоднократно звонил неизвестный, который представлялся сотрудником банковских структур и под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедил пожилую женщину продать принадлежащую ей квартиру, после чего вырученные от продажи средства, а также личные накопления, в общей сумме 20 382 850 рублей, перевести через банкоматы на различные банковские счета.
По данному факту следователи возбудили уголовное по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские принимают необходимые меры по установлению и задержанию лиц, причастных к мошеннической схеме.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район мошенничество пенсионеры
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