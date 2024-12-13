В Петербурге поймали двоих подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионерки с Северного проспекта

Вечером минувшего понедельника, 09 декабря 2024 года около 21 часа 30 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 90-летней женщины, проживающей в доме 6 по Северному проспекту о том, что 7 декабря на её мобильный телефон позвонил неизвестный и, введя в заблуждение, под предлогом обеспечения сохранности ее денежных средств, убедил передать курьеру 200 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 159 часть 2 УК РФ (мошенничество).

11 декабря 2024 года около 01 часа 50 минут возле дома 43/1 по Лермонтовскому проспекту, сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали двоих мужчин, 2003 и 2005 года рождения.

Обоих задержанных поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.