В Петербурге ищут мошенницу, обманувшую пенсионерку при продаже квартиры

В минувший вторник днем, 23 января около 15 часов 05 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступило сообщение от 74-летней женщины, проживающей в доме 11 по Старорусскому проспекту в поселке Шушары. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что 16 декабря 2023 года неизвестная женщина под предлогом купли-продажи ее квартиры в доме 12 по проспекту Культуры обманным путем, находясь в отеле в доме 22 по Невскому проспекту, завладела ее денежными средствами в сумме 5 850 000 рублей и с места происшествия скрылась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленницы.