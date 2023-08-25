В Калининском районе в квартире обнаружен труп пенсионерки с множественными гематомами

Накануне вечером около 20 часов 15 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 61-летнего мужчины о том что в квартире дома 114/1 по Гражданский проспекту он обнаружил труп своей 85-летней матери.
На теле пожилой женщины полицейские обнаружили множественные гематомы.
В тот же день в полицию для разбирательства и проверки на причастность к гибели женщины был доставлен второй ее сын, 51 лет, и его 42-летняя сожительница.
По одной из версий потерпевшую избили за то, что она не хотела отдавать пенсию.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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