В Калининском районе в квартире обнаружен труп пенсионерки с множественными гематомами

Накануне вечером около 20 часов 15 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 61-летнего мужчины о том что в квартире дома 114/1 по Гражданский проспекту он обнаружил труп своей 85-летней матери.

На теле пожилой женщины полицейские обнаружили множественные гематомы.

В тот же день в полицию для разбирательства и проверки на причастность к гибели женщины был доставлен второй ее сын, 51 лет, и его 42-летняя сожительница.

По одной из версий потерпевшую избили за то, что она не хотела отдавать пенсию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.