В Петербурге поймали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки с Учительской улицы

Накануне утром, 13 августа 2024 года около 10 часов 00 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 86-летней женщины, проживающей на Учительской улице. Пенсионерка рассказала правоохранителям, что днем ранее ей позвонил неизвестный и сообщил, что ей необходимо передать имеющиеся денежные средства курьеру для дальнейшего их перерасчета и перевода на «безопасный» счет.

В результате чего пожилая женщина передала курьеру 5 миллионов рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

В тот же день вечером, 13 августа 2024 года около 17 часов 00 минут возле дома 67 по Гороховой улице наряд спецполка полицейского Главка по подозрению в причастности к указанному преступлению задержал неработающего 26-летнего обитателя хостела.

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.