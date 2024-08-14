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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки с Учительской улицы

В Петербурге поймали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки с Учительской улицы

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими Калининского района Петербурга задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионерки

Накануне утром, 13 августа 2024 года около 10 часов 00 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 86-летней женщины, проживающей на Учительской улице. Пенсионерка рассказала правоохранителям, что днем ранее ей позвонил неизвестный и сообщил, что ей необходимо передать имеющиеся денежные средства курьеру для дальнейшего их перерасчета и перевода на «безопасный» счет.
В результате чего пожилая женщина передала курьеру 5 миллионов рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество).
В тот же день вечером, 13 августа 2024 года около 17 часов 00 минут возле дома 67 по Гороховой улице наряд спецполка полицейского Главка по подозрению в причастности к указанному преступлению задержал неработающего 26-летнего обитателя хостела.
Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район мошенничество пенсионеры
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