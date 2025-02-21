В Невском районе неизвестный стрелял по окнам на улице Белышева

Вчера, 20 февраля к полицейским Невского района Петербурга обратилась 44-летняя женщина, которая рассказала стражам порядка о том, что 19 февраля она обнаружила повреждение остекления у себя в квартире дома 5/6 по улице Белышева.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что квартира пострадавшей расположена на 15 этаже, вероятно, неизвестный стрелял из пневматического пистолета с левой стороны, с лестничного балкона соседней парадной.

Выстрелами повреждено остекление окон в одной из комнат.

В результате инцидента никто не пострадал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейскими принимаются необходимые меры по розыску и задержанию стрелявших.