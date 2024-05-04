В Калининском районе пьяный мужчина стрелял из окна квартиры

Вчера вечером, 3 мая 2024 года около 18 часов 05 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от прохожего, который рассказал стражам порядка, что в доме 20 корпус 1 по улице Бурцева жилец стреляет из пневматического оружия из окна восьмого этажа.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в снимаемой квартире находившийся в состоянии алкогольного опьянения 51-летний житель Самарской области стрелял из пневматического пистолета, купленного им в магазине, с целью его опробования.

Стрелка задержали и доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.