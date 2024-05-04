Вчера вечером, 3 мая 2024 года около 18 часов 05 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от прохожего, который рассказал стражам порядка, что в доме 20 корпус 1 по улице Бурцева жилец стреляет из пневматического оружия из окна восьмого этажа.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в снимаемой квартире находившийся в состоянии алкогольного опьянения 51-летний житель Самарской области стрелял из пневматического пистолета, купленного им в магазине, с целью его опробования.
Стрелка задержали и доставили в отдел полиции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Калининском районе пьяный мужчина стрелял из окна квартиры
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Опубликовал: Anton78
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Сотрудниками полиции Калининского района проводится проверка в отношении 51-летнего «пневмострелка» с балкона
Вчера вечером, 3 мая 2024 года около 18 часов 05 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от прохожего, который рассказал стражам порядка, что в доме 20 корпус 1 по улице Бурцева жилец стреляет из пневматического оружия из окна восьмого этажа.
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