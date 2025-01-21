Полиция ищет стрелявшего по окнам на проспекте Гагарина

Накануне, 20 января 2025 года около 11 часов 10 минут к полицейским Московского района Петербурга обратился представитель ТСЖ о том, что в доме 63 по проспекту Юрия Гагарина разбиты плафоны на лестничной площадке, а также повреждено остекление балкона одной из квартир.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что с общего балкона 15-16 этажа этого же дома неизвестный стрелял по окнам из пневматического оружия, а также по плафонам в парадной. В результате стрелок повредил остекление лоджии одной из квартир данного дома и плафоны на лестничной площадке.

В результате инцидента никто не пострадал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.