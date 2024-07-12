В Приморском районе семиклассник стрелял по окнам школы из пневматики

Накануне утром, 11 июля 2024 года около 09 часов 45 минут к полицейским Приморского района Петербурга обратился завхоз школы на Шуваловском проспекте, который сообщил о том, что неизвестный стрелял по окнам учебного заведения.

Прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что накануне, 10 июля, около 16 часов 00 минут на нескольких окнах школьных кабинетов были обнаружены сколы.

Сотрудники полиции установили причастность к указанному преступлению одного из учащихся, 14-летнего ученика 7 класса.

Семиклассник произвел по окнам школы несколько выстрелов из пневматического пистолета.

Стрелка доставили в отдел полиции, где был опрошен и передан родителям под обязательство о явке.

✔️Решается вопрос о возбуждении уголовного дела